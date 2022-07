"Per l'Ucraina ci sono solo tre scenari". Profezia Kissinger, Europa spazzata via? (Di venerdì 1 luglio 2022) sono tre, secondo l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, i possibili esiti della guerra in Ucraina. Come ha spiegato in un'intervista al settimanale britannico The Spectator, la prima possibilità è che la Russia "conquisti il 20% dell'Ucraina", ovvero la maggior parte del Donbass e "una striscia di terra lungo il Mar Nero". Si tratterebbe, ha aggiunto, di "una vittoria" per Mosca mentre "il ruolo della Nato non sarebbe così decisivo come si pensava in precedenza". Un secondo possibile esito è "il tentativo di cacciare la Russia dai territori acquisiti prima di questa guerra, compresa la Crimea" ma in questo caso si configura una estensione della guerra contro la Russia. La terza via di uscita è il ritorno allo "status ante" l'inizio dell'invasione. Questo caso prevede il riarmo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)tre, secondo l'ex segretario di Stato americano Henry, i possibili esiti della guerra in. Come ha spiegato in un'intervista al settimanale britannico The Spectator, la prima possibilità è che la Russia "conquisti il 20% dell'", ovvero la maggior parte del Donbass e "una striscia di terra lungo il Mar Nero". Si tratterebbe, ha aggiunto, di "una vittoria" per Mosca mentre "il ruolo della Nato non sarebbe così decisivo come si pensava in precedenza". Un secondo possibile esito è "il tentativo di cacciare la Russia dai territori acquisiti prima di questa guerra, compresa la Crimea" ma in questo caso si configura una estensione della guerra contro la Russia. La terzadi uscita è il ritorno allo "status ante" l'inizio dell'invasione. Questo caso prevede il riarmo ...

Pubblicità

La7tv : #lariachetira Moni Ovadia: 'I governi israeliani occupano da settant'anni terre non loro, contro tutte le risoluzio… - guerini_lorenzo : Al #NATOSummit con Pres Draghi e Min @luigidimaio. Momento storico per Alleanza, con nuovo Concetto Strategico pron… - Avvenire_Nei : Il Papa: folle guerra, preghiamo senza stancarci per la pace - TorciaPolitica : RT @ultimenotizie: Gli alleati occidentali devono inviare più armi in #Ucraina o rischiano di vedere le forze di Kiev soccombere contro la… - Dear_Inanna_Z : RT @ildisagioh: Il governo Draghi blocca le nuove proroghe del superbonus per mancanza di fondi, che verranno stanziati per ricostruire l’U… -