“Per chi non ha funzionato il vaccino”: bollettino, come si spiega il nuovo boom di contagi (Di venerdì 1 luglio 2022) Non si arresta la nuova ondata di casi di Covid che sta travolgendo l'Italia. A dispetto dei numeri elevati, non è però il caso di allarmarsi più di tanto: sebbene il fenomeno sia nuovo per il periodo estivo, l'aumento dei contagi era inevitabile con il “liberi tutti” e la minor protezione offerta dal vaccino contro le sottovarianti di Omicron. Gli attualmente positivi sono saliti a 929.006 e presto torneranno ben oltre la quota del milione. Il bollettino di oggi, venerdì 1 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 86.334 contagiati, 42.611 guariti e 72 morti, a fronte di 316.040 tamponi analizzati, con il tasso di positività che resta altissimo (27,3%, -0,8 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione rimane ampiamente sotto controllo, sebbene anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Non si arresta la nuova ondata di casi di Covid che sta travolgendo l'Italia. A dispetto dei numeri elevati, non è però il caso di allarmarsi più di tanto: sebbene il fenomeno siaper il periodo estivo, l'aumento deiera inevitabile con il “liberi tutti” e la minor protezione offerta dalcontro le sottovarianti di Omicron. Gli attualmente positivi sono saliti a 929.006 e presto torneranno ben oltre la quota del milione. Ildi oggi, venerdì 1 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 86.334ati, 42.611 guariti e 72 morti, a fronte di 316.040 tamponi analizzati, con il tasso di positività che resta altissimo (27,3%, -0,8 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione rimane ampiamente sotto controllo, sebbene anche in ...

