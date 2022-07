Paura alle porte di Roma: incidente con una betoniera, persona intrappolata nell’abitacolo (Di venerdì 1 luglio 2022) Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi ad Anguillara Sabazia, un comune alle porte di Roma, a causa di un incidente stradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’autobetoniera e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuco per estrarla ancora cosciente dall’abitacolo del mezzo. Leggi anche: incidente A1 alle porte di Roma: camion si ribalta, 8 chilometri di fila incidente alle porte di Roma: i fatti Questo pomeriggio, intorno alle ore 16,22 la Squadra Operativa ha inviato presso il comune di Anguillara Sabazia e precisamente in via Braccianese Claudia, km 12 ,la squadra VVF di Bracciamo con l’ausilio dell’ autogru (Ag17) in seguito ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi ad Anguillara Sabazia, un comunedi, a causa di unstradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’autoe si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuco per estrarla ancora cosciente dall’abitacolo del mezzo. Leggi anche:A1di: camion si ribalta, 8 chilometri di filadi: i fatti Questo pomeriggio, intornoore 16,22 la Squadra Operativa ha inviato presso il comune di Anguillara Sabazia e precisamente in via Braccianese Claudia, km 12 ,la squadra VVF di Bracciamo con l’ausilio dell’ autogru (Ag17) in seguito ad ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - claudiami2000 : RT @valeangelsback: È morto il Dr. Vladimir “Zev” Zelenko: il suo 'Protocollo Zelenko' è usato in tutto il mondo ma oltre alle sue cure lo… - CorriereCitta : Paura alle porte di Roma: incidente con una betoniera, persona intrappolata nell’abitacolo - ElenaCristalM : RT @valeangelsback: È morto il Dr. Vladimir “Zev” Zelenko: il suo 'Protocollo Zelenko' è usato in tutto il mondo ma oltre alle sue cure lo… - comristorazione : #siccità fa paura al #vino: rese ridotte, vendemmie anticipate e futuro incerto -