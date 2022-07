“Patetica e poraccia” L’ex GF Vip sotterrata dalle critiche | baci e palpatine con una ragazza

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 luglio 2022) Solo ieri il gossip sul flirt con il cantante Boro Boro, oggi il video mentre Dayane Melloa una. Whoopsee ha beccato la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip a spasso per Milano insieme a una donna: le due si lasciano andare ainfuocati e. Insieme alle due anche un altro volto noto della televisione e grande amica di Dayane Mello,concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Soleil Sorge. Dayane Melloa una: il video girato a Milano Le tre ragazze vanno prima dal parrucchiere, poi a pranzo in via Monte Napoleone, e nel frattempo, mentre passeggiano Dayane Melloa la, la modella Dana ...