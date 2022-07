Pascale-Turci e quell’unione simbolo di un’Italia più avanti della sua politica

(Di venerdì 1 luglio 2022) Manca un giorno solo alla celebrazione dell’unione civile tra Paola, 57 anni, e Francesca, 36 anni. Sappiamo che la coppia ha eletto le colline senesi a luogo per la festa a cui parteciperanno, pare, solo gli affetti più stretti di entrambe. Una scelta understatement, in linea con lo stile con cui le due donne hanno trattato la loro relazione fin dall’inizio. Da quel bacio sullo yacht nel Cilento – 60mila euro a settimana – alle nozze di domani, tenute segrete fino alla fine, sono passati circa due anni. Taciturni. Niente post o dichiarazioni che ufficializzassero la relazione tra le due o che dessero indizi sull’imminente celebrazione. Eppure la loro è una delle prime unioni civili in Italia tra donne note al pubblico, preceduta solo da quella tra l’attrice Eva Grimaldi e l’attivista Imma Battaglia, nel 2019. La preparazione ...

A parlare non è Silvio ma il fratello Paolo. A mandare pubblicamente gli auguri di buon matrimonio, o meglio di felice unione civile, a Francescae a Paola, è Berlusconi junior e non il Cavaliere. Ma lui, l'ex fidanzato di Francesca per nove lunghi anni che sono stati bellissimi tranne gli ultimi, lo descrivono tranquillo e anche ...Il fidanzamento die Berlusconi E se oggi, a poche ore dal "Sì" tra, nessuno tsunami mediatico si è (ancora) scatenato per quella che altro non è che una libera unione tra ...A parlare non è Silvio ma il fratello Paolo. A mandare pubblicamente gli auguri di buon matrimonio, o meglio di felice unione civile, a Francesca Pascale e a Paola Turci, è ...Determinata fin da adolescente, mescolava la passione per lo spettacolo all'impegno politico. Per l'ex presidente del Consiglio provò un amore pieno di dedizione e quando finì soffrì molto ...