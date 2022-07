Parità di genere e innovazione. Il punto, a Bracciano, con le donne del Women20 (Di venerdì 1 luglio 2022) Parità di genere. A che punto siamo e quali prospettive? Innovatori, Pubblica amministrazione, centri di ricerca, Pmi e start up, a confronto, a Bracciano (Roma), nella VI edizione del festival “Jazz’Inn”, “La ricerca della sostenibilità”, promosso dalla Fondazione “Ampioraggio” e quest’anno dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un interessante panel organizzato da Elvira Marasco, (in foto) presidente dell’associazione W20, ha raccolto dati, analisi, punti di vista e orizzonti per un’effettiva Parità di genere anche in vista del summit del gruppo Women20 in programma a metà luglio, in Indonesia. Gli economisti convergono sulla necessità di un’autentica valorizzazione delle donne in ruoli di responsabilità nel contesto economico ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022)di. A chesiamo e quali prospettive? Innovatori, Pubblica amministrazione, centri di ricerca, Pmi e start up, a confronto, a(Roma), nella VI edizione del festival “Jazz’Inn”, “La ricerca della sostenibilità”, promosso dalla Fondazione “Ampioraggio” e quest’anno dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un interessante panel organizzato da Elvira Marasco, (in foto) presidente dell’associazione W20, ha raccolto dati, analisi, punti di vista e orizzonti per un’effettivadianche in vista del summit del gruppoin programma a metà luglio, in Indonesia. Gli economisti convergono sulla necessità di un’autentica valorizzazione dellein ruoli di responsabilità nel contesto economico ...

