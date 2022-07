Pubblicità

AndreaS09834290 : @Pezzadazienda @floreaniivo2 Il nostro Ivo ha studiato storia leggendo la biografia di Paris Hilton. - kiiaraf2 : Ma le Aespa con Paris Hilton cosa cazzo succede - F4IRYMINHO : perché paris hilton sembra un cartonato vi prego - cursedxmads : in che senso le aespa hanno visto paris hilton - gerwigsupremacy : Las aespa com París hilton kajsjsjsjjsjs -

Movieplayer.it

ha recentemente condiviso alcuni dettagli relativi al dietro le quinte del matrimonio di Britney Spears e Sam Asghari, rivelando che lei, sua madre e Selena Gomez hanno perfino dedicato ...Un modo non solo per seguire la moda (oltre oceano c'è un pieno ritorno ai look dei primi anni 2000, ispirati a Britney Spears o), ma anche per omaggiare anni gloriosi del pop italico. ... Paris Hilton parla del 'matrimonio da favola' di Britney Spears: "Ho cantato con Selena Gomez, è stato magico" Paris Hilton, durante un'intervista di E! News, si è aperta a proposito del matrimonio di Britney Spears, svelando alcuni dettagli a proposito di un momento iconico con Selena Gomez. Paris Hilton ha r ...Paris Hilton ha raccontato a Chelsea Handler di aver rifiutato un'offerta di lavoro come DJ per una serata alla Casa Bianca per partecipare al matrimonio di Britney Spears.