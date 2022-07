Paredes-Juventus, ci siamo: ecco l’offerta per il centrocampista, li vale? (Di venerdì 1 luglio 2022) La Juventus vuole piazzare un altro super colpo a centrocampo e sembra essere ad un passo dall’acquisto di Paredes dal PSG. Pogba è ormai ad un passo dal tornare in bianconero; il centrocampista francese, dopo essersi svincolato dal Manchester United, sta per ufficializzare la sua nuova avventura alla Juventus. Un colpo importante per Allegri e il suo sistema di gioco; nel 4-3-3 del tecnico, infatti, mancava una mezzala fisica, tecnicamente valida e con la capacità di portare un numero importante di bonus tra gol e assist. Il classe 1993, però, non sarà l’unico colpo in mezzo al campo con la società bianconera ad un passo, secondo le ultime indiscrezioni, dall’acquisto di Paredes. LaPresseA centrocampo, la Juventus ha bisogno di un regista che sappia dettare ritmi e tempi di gioco; in ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 1 luglio 2022) Lavuole piazzare un altro super colpo a centrocampo e sembra essere ad un passo dall’acquisto didal PSG. Pogba è ormai ad un passo dal tornare in bianconero; ilfrancese, dopo essersi svincolato dal Manchester United, sta per ufficializzare la sua nuova avventura alla. Un colpo importante per Allegri e il suo sistema di gioco; nel 4-3-3 del tecnico, infatti, mancava una mezzala fisica, tecnicamente valida e con la capacità di portare un numero importante di bonus tra gol e assist. Il classe 1993, però, non sarà l’unico colpo in mezzo al campo con la società bianconera ad un passo, secondo le ultime indiscrezioni, dall’acquisto di. LaPresseA centrocampo, laha bisogno di un regista che sappia dettare ritmi e tempi di gioco; in ...

