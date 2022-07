“Pare”, alla scoperta del brano di Ghali e Madame: il videoclip (Di venerdì 1 luglio 2022) Il tema del bullismo è affrontato stravolgendo il punto di vista da cui solitamente siamo abituati ad analizzare questo insidioso fenomeno È fuori il videoclip di Pare (feat. Madame) il nuovo singolo di Ghali, tratto dal suo ultimo album Sensazione Ultra, pubblicato il 20 maggio per Atlantic Warner/Sto Records. Nel video, disponibile sul canale YouTube dell’artista e diretto da Davide Vicari, vediamo Ghali e Madame riflessi in un caleidoscopio di prospettive per poi nella chiusura del brano osservarci insieme attraverso una fessura. “Dal primo momento che ho conosciuto Madame c’è stata grande complicità fra di noi. Lei è un’artista per cui provo tantissima stima e che volevo assolutamente avere dentro il mio album. Il brano è nato in ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) Il tema del bullismo è affrontato stravolgendo il punto di vista da cui solitamente siamo abituati ad analizzare questo insidioso fenomeno È fuori ildi(feat.) il nuovo singolo di, tratto dal suo ultimo album Sensazione Ultra, pubblicato il 20 maggio per Atlantic Warner/Sto Records. Nel video, disponibile sul canale YouTube dell’artista e diretto da Davide Vicari, vediamoriflessi in un caleidoscopio di prospettive per poi nella chiusura delosservarci insieme attraverso una fessura. “Dal primo momento che ho conosciutoc’è stata grande complicità fra di noi. Lei è un’artista per cui provo tantissima stima e che volevo assolutamente avere dentro il mio album. Ilè nato in ...

