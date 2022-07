Papa sul suo futuro: “Lasciamo che lo dica Lui lassù” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Il futuro del Papa? “Lasciamo che lo dica Lui lassù”. E’ la risposta di Bergoglio nel corso dell’intervista all’agenzia argentina Telam: “Bergoglio non avrebbe mai immaginato di finire qui. Mai”, dice Francesco parlando della sua elezione a Papa. “Sono arrivato in Vaticano con una valigetta, con i vestiti che avevo addosso e poco più. Inoltre, – racconta- ho lasciato a Buenos Aires le prediche preparate per la Domenica delle Palme. Ho pensato: nessun Papa inizia il suo ministero la Domenica delle Palme, quindi tornerò a casa il sabato. In altre parole, non avrei mai immaginato che sarei stato qui. E quando vedo il Bergoglio di lì e tutta la sua storia, le fotografie parlano da sole. È la storia di una vita che è andata avanti con molti doni di Dio, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Ildel? “che loLui”. E’ la risposta di Bergoglio nel corso dell’intervista all’agenzia argentina Telam: “Bergoglio non avrebbe mai immaginato di finire qui. Mai”, dice Francesco parlando della sua elezione a. “Sono arrivato in Vaticano con una valigetta, con i vestiti che avevo addosso e poco più. Inoltre, – racconta- ho lasciato a Buenos Aires le prediche preparate per la Domenica delle Palme. Ho pensato: nessuninizia il suo ministero la Domenica delle Palme, quindi tornerò a casa il sabato. In altre parole, non avrei mai immaginato che sarei stato qui. E quando vedo il Bergoglio di lì e tutta la sua storia, le fotografie parlano da sole. È la storia di una vita che è andata avanti con molti doni di Dio, ...

