Papa Francesco: «L'Onu non ha alcun potere rispetto alla guerra. Il populismo è l'anticamera del nazismo» (Di venerdì 1 luglio 2022) La fine della pandemia, le responsabilità dei media, la guerra in Ucraina e l'odio incoraggiato dai social network. In un'intervista esclusiva rilasciata all'agenzia argentina Telam, Papa Francesco ha espresso la sua opinione riguardo diversi temi di attualità. Il pontefice non ha risparmiato rimproveri alL'Onu e ai media, mentre ha valorizzato la partecipazione dei giovani come soggetto collettivo e rivendicato l'impegno dei «pastori del popolo». «La guerra conviene ai fabbricanti di armi» Tra gli argomenti principali della conversazione, c'era senza sorprese quello della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il Pontefice ha ammesso che «ci può essere una guerra giusta, c'è il diritto di difendersi», aggiungendo tuttavia che «il modo in cui il concetto viene ...

