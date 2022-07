Papa Francesco: «Il mio futuro? Lasciamo che lo dica Lui lassù, non mai avrei immaginato di finire qui» (Di venerdì 1 luglio 2022) Il futuro del Papa? «Lasciamo che lo dica Lui lassù». È la risposta di Bergoglio nel corso dell’intervista all’agenzia argentina Telam: «Bergoglio non avrebbe mai immaginato di finire qui. Mai», dice Papa Francesco parlando della sua elezione a Pontefice. «Sono arrivato in Vaticano con una valigetta, con i vestiti che avevo addosso e poco più. Inoltre, – racconta, come riporta l’Adnkronos – ho lasciato a Buenos Aires le prediche preparate per la Domenica delle Palme. Ho pensato: nessun Papa inizia il suo ministero la Domenica delle Palme, quindi tornerò a casa il sabato». Papa Francesco: «Mai avrei immaginato che sarei stato qui» «In altre parole, non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Ildel? «che loLui». È la risposta di Bergoglio nel corso dell’intervista all’agenzia argentina Telam: «Bergoglio non avrebbe maidiqui. Mai», diceparlando della sua elezione a Pontefice. «Sono arrivato in Vaticano con una valigetta, con i vestiti che avevo addosso e poco più. Inoltre, – racconta, come riporta l’Adnkronos – ho lasciato a Buenos Aires le prediche preparate per la Domenica delle Palme. Ho pensato: nessuninizia il suo ministero la Domenica delle Palme, quindi tornerò a casa il sabato».: «Maiche sarei stato qui» «In altre parole, non ...

