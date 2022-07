Paolo Bonolis Le ruba il posto: arriva la proposta “indecente” (Di venerdì 1 luglio 2022) Per il conduttore Paolo Bonolis si profila una succosa opportunità: è pronto a soffiare il posto alla storica conduttrice del reality. Paolo Bonolis (fonte youtube)All’alba dell’annuncio delle novità in cantiere per Mediaset, spunta all’orizzonte una grossa opportunità per il conduttore romano Paolo Bonolis. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha annunciato tutte le novità in palinsesto per la prossima stagione televisiva 2022-2023. Dal prossimo autunno, fino al prossimo stop estivo, i reality trionferanno in Mediaset: tornerà infatti l’appuntamento bisettimanale con il “GF Vip” prima, e successivamente con “L’Isola dei Famosi“. Se i due format si riconfermano un successo di ascolti, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso inoltre di rispolverare una vecchia gloria in ... Leggi su specialmag (Di venerdì 1 luglio 2022) Per il conduttoresi profila una succosa opportunità: è pronto a soffiare ilalla storica conduttrice del reality.(fonte youtube)All’alba dell’annuncio delle novità in cantiere per Mediaset, spunta all’orizzonte una grossa opportunità per il conduttore romano. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha annunciato tutte le novità in palinsesto per la prossima stagione televisiva 2022-2023. Dal prossimo autunno, fino al prossimo stop estivo, i reality trionferanno in Mediaset: tornerà infatti l’appuntamento bisettimanale con il “GF Vip” prima, e successivamente con “L’Isola dei Famosi“. Se i due format si riconfermano un successo di ascolti, i vertici di Cologno Monzese hanno deciso inoltre di rispolverare una vecchia gloria in ...

