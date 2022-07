Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. Gli auguri e le offese sui social - Magazine

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - Vale_clerici : #berlusconi ha fatto anche cose buone #Pascale #Turci - il_kuzzo : RT @PBerizzi: Tra i mandanti morali dei cavernicoli che hanno insultato Paola Turci e Francesca Pascale c'è il vescovo di Verona, Giuseppe… -

Un mistero che cela la paura dei pregiudizi Roma, 1 luglio 2022 -e Francesca Pascale si sposeranno sabato a Montalcino , in Toscana. Un matrimonio civile, cheverrà festeggiato nelle sale dello splendido castello di Velona, in Val d'Orcia. Tanti gli ...Poi, la cantante ha ripostato i messaggi di auguri degli amici Dopo che la notizia dell'unione civile die Francesca Pascale , domani a Montalcino, è diventata di dominio pubblico, la cantautrice romana ha ricevuto e denunciato insulti omofobi . Stanotte, nella sue storie di Instagram, l'...Dal momento in cui la notizia del matrimonio della cantante con la compagna è diventata di dominio pubblico, la coppia ha dovuto affrontare le (purtroppo) solite violenze verbali degli haters omofobi ...Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ex della Pascale, ha twittato: "Gli auguri per una vita felice". Ma da Instragram anche insulti omofobi, come ha denunciato la cantate romana ...