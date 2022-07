Paola Turci e Francesca Pascale, insulti omofobi dopo l'annuncio delle nozze: 'Lesbicona che schifo!' (Di venerdì 1 luglio 2022) La notizia dell'imminente matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale anticipata ieri da Leggo non ha suscitato solo reazioni positive. Tra i tanti messaggi di felicità e congratulazioni per la cantante, non mancano i commenti omofobi , come denunciato sui social dalla diretta interessata. Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) La notizia dell'imminente matrimonio traanticipata ieri da Leggo non ha suscitato solo reazioni positive. Tra i tanti messaggi di felicità e congratulazioni per la cantante, non mancano i commenti, come denunciato sui social dalla diretta interessata.

