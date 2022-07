Paola Turci e Francesca Pascale | boom di auguri social per le nozze | «Sono le Jodie Forster e Alexandra Hedison italiane»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 1 luglio 2022)si sposano tra qualche giorno: una notizia a sorpresa per un matrimonio che doveva essere celebrato in gran segreto, a due anni dalle prime foto che ritraevano un loro bacio a bordo di uno yacht. Sabato 2 luglio a Montalcino, nel senese, arriveranno letra la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi, come anticipato oggi da Leggo: e suiin tanti hanno commentato la notizia, per un’esplosione die di congratulazioni. Il matrimonio sarà civile, davanti a pochi amici, mentre la festa si terrà nello splendido castello di Velona, in Val d’Orcia. La loro storia non era mai stata ufficializzata, ma nemmeno mai smentita: negli ultimi due anni la coppia è diventata però un modello per il mondo Lgbt. ...