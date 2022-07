Paola Turci denuncia gli insulti omofobi ricevuti dopo la notizia delle nozze con Francesca Pascale

(Di venerdì 1 luglio 2022) Allatramoltissimi si sono congratulati con la coppia per il grande passo – che sarebbe dovuto restare segreto – e hanno gioito commossi per la loro storia d’amore. Allo stesso tempo però sui social si è riversata sulla cantante e sulla donna di spettacolo un enorme carico di odio omofobo e di invidia, tra chi si arrabbiava per il risalto dato allae chi sosteneva di stare per “vomitare”. La stessahato nelle storie del suo profilo Instagram personale un messaggio privato ricevuto da una guest house piemontese: “Lesbicona, che schifo”. “Ignoranza,a, cattiveria e infelicità in una sola frase”, ha ...

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - sciltian : RT @PBerizzi: Tra i mandanti morali dei cavernicoli che hanno insultato Paola Turci e Francesca Pascale c'è il vescovo di Verona, Giuseppe… - ergogaspare : @DonazzanElena @Telechiara Cosa dirà contro paola Turci e la Pascale? -

L'unione civile fra Francesca Pascale esarà celebrata domani a Montalcino , in provincia di Siena. Il rito nella sede del Comune, davanti a pochissimi invitati, officiato dal sindaco Silvio Franceschelli. 'Sarà una cerimona ...'Rapporti interrotti'. Nel toto - invitati al matrimonio tra Francesca Pascale e, in programma domani al Comune di Montalcino in Toscana, ci sono finora pochissime certezze. Una è l'assenza di Silvio Berlusconi , storico compagno della Pascale, per ovvi motivi di ...Alla notizia delle nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale moltissimi si sono congratulati con la coppia per il grande passo – che sarebbe dovuto restare segreto – e hanno gioito commossi per la ...Amici, arriva il lieto annuncio: finalmente hanno deciso di compiere il grande passo. Proprio loro stanno per convolare a nozze. Fan increduli ...