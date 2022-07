Paola Barale | perchè non ha mai voluto figli nemmeno da Gianni Sperti | cosa ha svelato

(Di venerdì 1 luglio 2022) Come tanti sanno, diversi anni fasono stati sposati. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, quest’ultima ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata, e della decisione di non avere. LEGGI ANCHE:– ‘Io e Raz non ci parliamo…’,vuota il sacco su Raz Degan: come ha definito il suo ex “È stata una scelta consapevole, credo di invecchiare bene anche perché, non avendone, mi sento libera di testa” ha spiegato oggi la conduttrice. La storia conrisale agli anni ’90, i due sono stati sposati dal 1998 al 2002. In qualche intervista passata,aveva spiegato che “c’è stato un momento in cui lui ...

Per anniè stata in tv sulla cresta dell'onda. Poi, dopo Buona Domenica (negli anni Duemila), è scomparsa. Qualche sporadica apparizione, ma nulla di più. Oggi torna a parlare rompendo il silenzio ...una nota attrice e showgirl si è raccontata ai microfoni del Corriere.it. L'ex moglie di Gianni Sperti alla domanda come mai non ha avuto un figlio ha risposto: 'Non averne è stata una ...Come tanti sanno, diversi anni fa Gianni Sperti e Paola Barale sono stati sposati. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, quest’ultima ha parlato della sua carriera ma anche della su ...Milano è sempre stata figa, dipende da cosa ci devi fare La televisione, almeno per adesso, non rappresenta per lei un’opzione: “I reality non hanno dei bei contenuti. Mi chiedono di continuo di farne ...