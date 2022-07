Paola Barale, che fine ha fatto? Parla la showgirl | E sul triangolo con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo… (Di venerdì 1 luglio 2022) Paola Barale è stata uno dei volti principale della tv degli ultimi anni, però da qualche tempo sembra essere sparita… Che fine ha fatto la showgirl? Aveva cominciato a Fossano, vestendo i panni della pop star Madonna nei club, poi aveva debuttato sul piccolo schermo a ‘La ruota della fortuna‘, il quiz show condotto dal mitico Mike Bongiorno per Mediaset. Non solo tv per la showgirl, che alla fine si è innamorata anche del teatro. In questi ultimi tempi la 55enne non è certo stata una presenza fissa in tv; ha partecipato come concorrente a ‘Name That Tune – Indovina la canzone’, su Tv8, ma niente di più. Di recente è stata la stessa interessata a rilasciare delle interviste alla stampa italiana per svelare esattamente il perché del suo allontanamento ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 luglio 2022)è stata uno dei volti principale della tv degli ultimi anni, però da qualche tempo sembra essere sparita… Chehala? Aveva cominciato a Fossano, vestendo i panni della pop star Madonna nei club, poi aveva debuttato sul piccolo schermo a ‘La ruota della fortuna‘, il quiz show condotto dal mitico Mike Bongiorno per Mediaset. Non solo tv per la, che allasi è innamorata anche del teatro. In questi ultimi tempi la 55enne non è certo stata una presenza fissa in tv; ha partecipato come concorrente a ‘Name That Tune – Indovina la canzone’, su Tv8, ma niente di più. Di recente è stata la stessa interessata a rilasciare delle interviste alla stampa italiana per svelare esattamente il perché del suo allontanamento ...

