PamPamPamPamPamPamPamPam è il nuovo singolo di Irama dove l'urban incontra la musica caraibica (testo)

Nel nuovo singolo di Irama c'è tutta la potenza dell'intuizione, con gli schemi esplosivi dell'urban che incontrano la freschezza della musica caraibica.

Il nuovo singolo di Irama PamPamPamPamPamPamPamPam, questo il titolo del nuovo singolo di Irama, esce oggi venerdì 1° luglio su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Non mancano gli autotune e le offerte sonore spigolose che rispettano il trend radiofonico degli ultimi anni, ma Irama con questo singolo dimostra la sua grande dote nella sperimentazione. Filippo Maria Fanti – questo il nome di battesimo di Irama – del resto, è appena ...

