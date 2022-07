Pallanuoto maschile, Mondiali Budapest 2022: la Spagna liquida la Croazia, in finale col Settebello (Di venerdì 1 luglio 2022) La Spagna batte la Croazia per 10-5 ed è la seconda finalista del torneo di Pallanuoto maschile ai Mondiali di Budapest 2022. Gli iberici sfideranno così l’Italia di Campagna, che nel pomeriggio aveva avuto la meglio della Grecia. Una vittoria mai in discussione per gli iberici, che in questo torneo si sono dimostrati davvero inarrestabili e che hanno già giocato ai gironi col Settebello ottenendo peraltro una vittoria che costrinse gli azzurri agli ottavi di finale. Ora però sarà tutta un’altra musica domenica in una finale tesissima in cui entrambe faranno valere i propri punti di forza. Dopo un primo periodo equilibrato e ricco di gol, tre per parte, la Spagna accelera nel secondo quarto e lo ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Labatte laper 10-5 ed è la seconda finalista del torneo diaidi. Gli iberici sfideranno così l’Italia di Campagna, che nel pomeriggio aveva avuto la meglio della Grecia. Una vittoria mai in discussione per gli iberici, che in questo torneo si sono dimostrati davvero inarrestabili e che hanno già giocato ai gironi colottenendo peraltro una vittoria che costrinse gli azzurri agli ottavi di. Ora però sarà tutta un’altra musica domenica in unatesissima in cui entrambe faranno valere i propri punti di forza. Dopo un primo periodo equilibrato e ricco di gol, tre per parte, laaccelera nel secondo quarto e lo ...

