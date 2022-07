Pallanuoto maschile, Grecia-Croazia in tv: data, canale, orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali Budapest 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) Inizia il conto alla rovescia per Grecia-Croazia, partita valevole come finale per il bronzo del torneo maschile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. La formazione ellenica, dopo la sconfitta in semifinale contro il Settebello del Ct Sandro Campagna, va a caccia di riscatto ma dovrà vedersela con la formazione croata, capace di battere ai quarti la Serbia e sconfitta in semifinale dalla fortissima Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 14.30 di domenica 3 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. Pallanuoto ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole comeper ildel torneodiaidi. La formazione ellenica, dopo la sconfitta in semicontro il Settebello del Ct Sandro Campagna, va a caccia di riscatto ma dovrà vedersela con la formazione croata, capace di battere ai quarti la Serbia e sconfitta in semidalla fortissima Spagna. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia di? L’appuntamento è per le ore 14.30 di domenica 3 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e...

AntoDamiano1996 : Sarà Italia-Spagna la finale dei mondiali di Pallanuoto maschile. La Spagna ha battuto la Croazia per 10 a 5 in sem… - TuttocalcioS : ANCORA LORO! Sarà Italia ???? - Spagna ???? la finale dei mondiali di #pallanuoto maschile. Gli iberici hanno sconfitto… - ematr_86 : Italia Vs Spagna la finale mondiale della pallanuoto maschile a #Budapest2022 - Marilenapas : RT @direpuntoit: La Nazionale maschile di #pallanuoto batte la #Grecia e vola in finale mondiale. - DRusconi : RT @DRusconi: Nazionale Maschile di Pallanuoto in Finale al Mondiale #Budapest2022. Vergognosi i greci che non ci volevano stare e hanno us… -