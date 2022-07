Pallanuoto, Italia in finale ai Mondiali. Sandro Campagna: “Partita straordinaria, potevamo gestire il finale” (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Italia vola in finale ai Mondiali 2022 di Pallanuoto maschile. Il Settebello ha sconfitto la Grecia per 11-10 in una memorabile semifinale andata in scena nella piscina di Budapest (Ungheria) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rasegna iridata. La nostra Nazionale tornerà in acqua tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente del confronto tra Croazia e Spagna, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato tre anni fa in Corea del Sud. I Campioni del Mondo in carica hanno dimostrato tutta la loro caratura tecnica contro la compagine ellenica, meritandosi di proseguire l’avventura nella capitale magiara. L’Italia ha mostrato i muscoli ancora una volta, dopo che nei quarti di finale era ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) L’vola inai2022 dimaschile. Il Settebello ha sconfitto la Grecia per 11-10 in una memorabile semiandata in scena nella piscina di Budapest (Ungheria) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rasegna iridata. La nostra Nazionale tornerà in acqua tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente del confronto tra Croazia e Spagna, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato tre anni fa in Corea del Sud. I Campioni del Mondo in carica hanno dimostrato tutta la loro caratura tecnica contro la compagine ellenica, meritandosi di proseguire l’avventura nella capitale magiara. L’ha mostrato i muscoli ancora una volta, dopo che nei quarti diera ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'Italia soffre ma compie l'impresa, ora si sogna la finale ???????? #Budapest2022 | #Settebello | #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora… - Eurosport_IT : SIAMO IN SEMIFINALE! ?????? Ottima prova del Setterosa che supera nettamente 17-7 la Francia ai quarti: ora in semifi… - glooit : Mondiali di pallanuoto, l'Italia batte la Grecia e va in finale leggi su Gloo - FCatarella13 : RT @Eurosport_IT: SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora in fi… -