Pallanuoto femminile, ai Mondiali il Setterosa si gioca il bronzo (Di venerdì 1 luglio 2022) Le tricampionesse olimpiche sono ancora un gradino sopra a tutte. Anche a questo Setterosa in rampa di lancio ai Mondiali di Pallanuoto femminile. Parte con l’handicap dello 0-3, realizza il primo gol dopo tredici minuti con Avegno (1-5), nuota e sgomita ma non riesce mai a riaprire la partita. Meglio in attacco, dove però trova la Longan in forma mondiale. Gli Stati Uniti vincono 14-6 (parziali 3-0, 3-2, 4-1, 4-3) e sabato sera alle 21 difenderanno il titolo iridato contro l’Ungheria. Il Setterosa alle 14.30 di oggi affronterà l’Olanda sconfitta dalle magiare nella seconda semifinale per 13-12. La Partita. Fa molto caldo, 37 gradi, ma la leggera brezza e l’importanza dell’appuntamento fanno dimenticare anche la temperatura di questa estate bollente. C’è di nuovo l’arbitro spagnolo Gomez Pordomingo che ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022) Le tricampionesse olimpiche sono ancora un gradino sopra a tutte. Anche a questoin rampa di lancio aidi. Parte con l’handicap dello 0-3, realizza il primo gol dopo tredici minuti con Avegno (1-5), nuota e sgomita ma non riesce mai a riaprire la partita. Meglio in attacco, dove però trova la Longan in forma mondiale. Gli Stati Uniti vincono 14-6 (parziali 3-0, 3-2, 4-1, 4-3) e sabato sera alle 21 difenderanno il titolo iridato contro l’Ungheria. Ilalle 14.30 di oggi affronterà l’Olanda sconfitta dalle magiare nella seconda semifinale per 13-12. La Partita. Fa molto caldo, 37 gradi, ma la leggera brezza e l’importanza dell’appuntamento fanno dimenticare anche la temperatura di questa estate bollente. C’è di nuovo l’arbitro spagnolo Gomez Pordomingo che ...

PubblicitÃ

infoitsport : LIVE Italia-USA 6-14 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: il Setterosa si giocherà il bronzo - infoitsport : Pallanuoto femminile, Italia-Olanda in tv: data, canale, orario e diretta streaming finale bronzo Mondiali Budapest… - MilanistaCubano : @gabibbiano Già nessuno guarda il calcio femminile, figurati se guardano la pallanuoto femminile - sportface2016 : #Pallanuoto, sarà l'#Olanda l'avversaria del #Setterosa nella finale per il bronzo ai Mondiali di #Budapest2022: ec… - sportface2016 : #Pallanuoto femminile #MondialiBudapest 2022: l'#Ungheria raggiunge gli #Usa in finale, battuta l'#Olanda -