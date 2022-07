Pallamano | Giochi del Mediterraneo 2022 | l’Italia cade ancora La Tunisia passa 34-29

(Di venerdì 1 luglio 2022) Terza sconfitta per la Nazionale italiana diaideldi Orano (Algeria). Gli azzurri infatti, dopo essere caduti al cospetto dell’Egitto e della Serbia, hanno dovuto cedere il passo anche allacon il risultato finale di 34-29. La compagine nordafricana si è imposta in entrambi i tempi, terminati con tre goal di scarto nella prima frazione e con due nella seconda. Partono molto bene i ragazzi di coach Trillini, bravi a tenere testa fino a poco dopo la metà del primo tempo, quando, sul 9-9, subiscono il cambio di passo degli avversari, abili a trovare e poi ad amministrare la fuga. Sarà poi un vero sprint l’avvio dellanel secondo tempo che andrà a +5 in due occasioni. Manon ci sta e cerca di accorciare le ...

Pubblicità

infoitsport : Pallamano, Giochi Del Mediterraneo 2022: Trillini carica gli azzurri. 'Abbiamo lavorato molto bene su noi stessi in… - zazoomblog : Pallamano Giochi Del Mediterraneo 2022: Trillini carica gli azzurri. “Abbiamo lavorato molto bene su noi stessi in… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Silvia Semeraro argento nel kumite. Pallamano sotto con l’Egitto -… -

OA Sport

AZZURRI IN GARA OGGI AIDEL MEDITERRANEO Venerdì 1° Luglio 2022 09:00 - 11:30 Atletica Mezza Maratona D Circuit (half ...20 - 15:00Gruppo A U - Tunisia vs Italia 24 Février Sports Hall ...... possiamo trovare anche molti incontri di golf, football americano, ciclismo e. Il ...Come effettuare una scommessa con NetBet Ora che abbiamo scoperto quali sono le offerte e ionline ... Pallamano, Giochi del Mediterraneo 2022: la Serbia respinge l'Italia per un punto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 14.33: TIRO A SEGNO – Nella pistola 10 metri Federico Nilo Mald ...Con l’arrivo di Aaron Codina Vivanco (nella foto) si è conclusa la fase di rafforzamento dell’organico della Santarelli Cingoli che dal 2 settembre disputerà il prossimo campionato di Serie A2 di pall ...