Palermo | è fatta per il passaggio al City Football Group dello sceicco Mansour

Il City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietario del Manchester City, mette le mani sul Palermo. L'ex presidente Dario Mirri ha infatti ceduto l'80% delle quote della società per circa 13 milioni di euro più bonus. I documenti sarebbero stati firmati nella giornata odierna di venerdì 1° luglio in uno studio notarile di Milano, mentre la presentazione della nuova proprietà avverrà la prossima settimana. Inizia dunque un nuovo ciclo per i rosanero, che oltre alla promozione in Serie B hanno un altro motivo per sorridere.

