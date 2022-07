Paestum, domani il concerto di Blanco: ecco il piano parcheggi straordinario (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In occasione del concerto di Blanco, in programma domani sabato 2 luglio a Paestum nell’ambito del MACO Festival, le strade immediatamente adiacenti alla Clouds Arena saranno interdette al traffico (parte di via Nettuno, parte di via Magna Grecia sia direzione nord che sud, via Porta Giustizia a partire dalla Stazione dei treni di Capaccio-Paestum). Saranno a disposizione del pubblico 15 parcheggi in tutto (visualizzabili sulla mappa – foto in basso), dislocati nei pressi delle chiusure veicolari. Il primo varco del controllo biglietti sarà posto all’incrocio tra via Nettuno, via Porta Giustizia e via Magna Grecia. Di conseguenza, nel tratto di area pedonale più a ridosso dell’ingresso dell’Arena potranno accedere solo i possessori del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In occasione deldi, in programmasabato 2 luglio anell’ambito del MACO Festival, le strade immediatamente adiacenti alla Clouds Arena saranno interdette al traffico (parte di via Nettuno, parte di via Magna Grecia sia direzione nord che sud, via Porta Giustizia a partire dalla Stazione dei treni di Capaccio-). Saranno a disposizione del pubblico 15in tutto (visualizzabili sulla mappa – foto in basso), dislocati nei pressi delle chiusure veicolari. Il primo varco del controllo biglietti sarà posto all’incrocio tra via Nettuno, via Porta Giustizia e via Magna Grecia. Di conseguenza, nel tratto di area pedonale più a ridosso dell’ingresso dell’Arena potranno accedere solo i possessori del ...

