Pa, operativo il nuovo portale per i Piao: programmazione più semplice (Di venerdì 1 luglio 2022) 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022, molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del ... Leggi su funzionepubblica.gov (Di venerdì 1 luglio 2022) 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022, molti dei documenti diche finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del ...

Pubblicità

ManuelaPerrone : RT @FunzPub: ??È attivo da oggi il portale #Piao in cui gli enti potranno inserire i loro Piani integrati di attività e organizzazione e tra… - pongovernance : RT @FunzPub: ??È attivo da oggi il portale #Piao in cui gli enti potranno inserire i loro Piani integrati di attività e organizzazione e tra… - grillotalpa : RT @FunzPub: ??È attivo da oggi il portale #Piao in cui gli enti potranno inserire i loro Piani integrati di attività e organizzazione e tra… - FunzPub : ??È attivo da oggi il portale #Piao in cui gli enti potranno inserire i loro Piani integrati di attività e organizza… - sfereacciaio1 : C’è il nuovo Carrefour operativo -