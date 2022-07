Orietta Berti stupisce ancora: nuova avventura al Grande Fratello Vip (Di venerdì 1 luglio 2022) Alfonso Signorini ha scelto Orietta Berti come opinionista per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La cantante va così a sostituire Adriana Volpe, nella trasmissione al via da settembre 2022. Confermata anche Sonia Bruganelli, che in un primo momento sembrava intenzionata a concentrarsi solo sul suo lavoro dietro le quinte, che la vede impegnata nel casting per le trasmissioni condotte da Paolo Bonolis. La cantante, per ora, non ha voluto parlare apertamente del suo ruolo, che non è comunque del tutto inedito per lei. In passato, infatti, è stata ospite in alcune puntate della trasmissione Live – Non è la D’Urso. L’incarico conferma come l’interprete di Finché la barca va stia vivendo una seconda giovinezza professionale, iniziata con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dove aveva ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 1 luglio 2022) Alfonso Signorini ha sceltocome opinionista per laedizione delVip. La cantante va così a sostituire Adriana Volpe, nella trasmissione al via da settembre 2022. Confermata anche Sonia Bruganelli, che in un primo momento sembrava intenzionata a concentrarsi solo sul suo lavoro dietro le quinte, che la vede impegnata nel casting per le trasmissioni condotte da Paolo Bonolis. La cantante, per ora, non ha voluto parlare apertamente del suo ruolo, che non è comunque del tutto inedito per lei. In passato, infatti, è stata ospite in alcune puntate della trasmissione Live – Non è la D’Urso. L’incarico conferma come l’interprete di Finché la barca va stia vivendo una seconda giovinezza professionale, iniziata con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dove aveva ...

