Orietta Berti, da brava ragazza al Grande Fratello: le “Mille” vite della cantante (Di venerdì 1 luglio 2022) Sta vivendo la sua seconda giovinezza tra nuove canzoni di successo e programmi tv. E’ conosciutissima sia dai non più (anagraficamente) adolescenti, sia dai Millenials. E’ l’Orietta Nazionale, ovvero Orietta Berti. Classe 1943 ma con un’energia e determinazione che non ha età, la signora della musica leggera italiana che nella sua sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, è pronta per una nuova avventura: il Grande Fratello Vip 7 dove sarà opinionista insieme a Sonia Bruganelli (non riconfermata, quindi, Adriana Volpe). “Vi confermo una voce che è girata in questi giorni, ovvero che Orietta Berti sarà uno degli opinionisti del Grande Fratello Vip” sono le parole di Pier Silvio ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Sta vivendo la sua seconda giovinezza tra nuove canzoni di successo e programmi tv. E’ conosciutissima sia dai non più (anagraficamente) adolescenti, sia dainials. E’ l’Nazionale, ovvero. Classe 1943 ma con un’energia e determinazione che non ha età, la signoramusica leggera italiana che nella sua sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, è pronta per una nuova avventura: ilVip 7 dove sarà opinionista insieme a Sonia Bruganelli (non riconfermata, quindi, Adriana Volpe). “Vi confermo una voce che è girata in questi giorni, ovvero chesarà uno degli opinionisti delVip” sono le parole di Pier Silvio ...

Pubblicità

trash_italiano : Novità #PalinsestiMediaset: - La Talpa prodotta dalla Fascino di Maria - Emigratis con Pio e Amedeo - Tantissimo M… - IOdonna : Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - Luce_news : Orietta Berti, da brava ragazza al Grande Fratello: le “Mille” vite della cantante - inateezarms : RAGA MI RACCOMANDO, STAVOLTA ANDATECI SOLO CON NOMI SEMPLICI TIPO 'SARA', NIN VOGLIAMO NOMI COME ORNELLA, NUTELLA,… -