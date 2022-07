Open: esposto Renzi, 'verificare se inviati a Copasir atti inutilizzabili, ‘fatto gravissimo' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Un nuovo capitolo si aggiunge al caso Open. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha presentato nei giorni scorsi un esposto al Procuratore di Genova relativo al materiale di indagine del procedimento dei pm fiorentini sulla Fondazione Open. L'ex premier lamenta che nel materiale che sarebbe stato inviato dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco al Copasir “vi sarebbero anche documenti che riguardano il sottoscritto, ma che la Corte di Cassazione” esprimendosi sul ricorso presentato da Marco Carrai “aveva già deciso di eliminare dal fascicolo con decisione assunta in data 18 febbraio. Ove questa informazione risultasse corretta, infatti, saremmo davanti ad un fatto gravissimo”. “L'invio ai membri del Copasir arreca un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Un nuovo capitolo si aggiunge al caso. Il leader di Italia Viva Matteoha presentato nei giorni scorsi unal Procuratore di Genova relativo al materiale di indagine del procedimento dei pm fiorentini sulla Fondazione. L'ex premier lamenta che nel materiale che sarebbe stato inviato dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco al“vi sarebbero anche documenti che riguardano il sottoscritto, ma che la Corte di Cassazione” esprimendosi sul ricorso presentato da Marco Carrai “aveva già deciso di eliminare dal fascicolo con decisione assunta in data 18 febbraio. Ove questa informazione risultasse corretta, inf, saremmo davanti ad un fatto”. “L'invio ai membri delarreca un ...

