Ondate di calore in arrivo: da domani allerta meteo in Campania (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ stato emanato, da parte della Protezione civile regionale, un avviso di allerta meteo in Campania da “ondata di calore”, a partire da domani mattina. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania da “ondata di calore”. A partire dalle 8 di domani mattina, sabato 2 luglio e fino Leggi su 2anews (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ stato emanato, da parte della Protezione civile regionale, un avviso diinda “ondata di”, a partire damattina. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso diinda “ondata di”. A partire dalle 8 dimattina, sabato 2 luglio e fino

Pubblicità

Link4Universe : Ondate estreme di calore, siccità, inflazione estrema, guerre e instabilità politica, uragani più estremi, pandemie… - Agenzia_Ansa : E' allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perug… - santegidionews : Dove il programma @vivaglianziani è attivo, la mortalità degli ultraottantenni nelle ondate di calore è ridotta fin… - teleischia : ONDATE DI CALORE, DALLE 8 DI DOMANI MATTINA ALLE 8 DI MARTEDI’ 5 LUGLIO TEMPERATURE AL DI SOPRA DELLE MEDIE STAGION… - salernonotizie : Ondate di calore in Campania: nuova allerta della Protezione Civile fino al 5 luglio -