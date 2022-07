Omicron 5 è la variante prevalente: è al 60%. Iss: “Fase epidemica acuta anche se se è estate. Usare la mascherina e le altre precauzioni” (Di venerdì 1 luglio 2022) Omicron 5 è diventata la sottovariante di Sars-Cov-2 in Italia e, secondo l’ultima flash survey dell’Istituto superiore di sanità, è ormai responsabile del 60,71% dei contagi. Uno “show” dell’ultima mutazione del virus che ha riportato i casi diagnosticati in via ufficiale – senza considerare il sommerso dei test fai-da-te – stabilmente oltre gli 80mila al giorno. Nonostante le alte temperature, la vita sociale svolta prevalentemente all’aperto e le coperture vaccinali. Numeri che hanno spinto l’Iss a sottolineare come il Paese si trovi in questo momento in una “Fase epidemica acuta – si legge nel monitoraggio – caratterizzata da un forte aumento dell’incidenza, da una trasmissibilità al di sopra della soglia epidemica e da un aumento nei tassi di occupazione dei posti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)5 è diventata la sottodi Sars-Cov-2 in Italia e, secondo l’ultima flash survey dell’Istituto superiore di sanità, è ormai responsabile del 60,71% dei contagi. Uno “show” dell’ultima mutazione del virus che ha riportato i casi diagnosticati in via ufficiale – senza considerare il sommerso dei test fai-da-te – stabilmente oltre gli 80mila al giorno. Nonostante le alte temperature, la vita sociale svoltamente all’aperto e le coperture vaccinali. Numeri che hanno spinto l’Iss a sottolineare come il Paese si trovi in questo momento in una “– si legge nel monitoraggio – caratterizzata da un forte aumento dell’incidenza, da una trasmissibilità al di sopra della sogliae da un aumento nei tassi di occupazione dei posti ...

