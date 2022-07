Omicron 5, chi sono i nuovi positivi? Ricoveri solo per non vaccinati e over 65. «Ma i sintomi sono cambiati» (Di venerdì 1 luglio 2022) La nuova fiammata estiva del Covid, spinta dalle sottovarianti di Omicron, ha causato nelle ultime 24 ore 59 morti e 338 Ricoveri. In terapia intensiva ci sono 261 persone, il dato più alto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 1 luglio 2022) La nuova fiammata estiva del Covid, spinta dalle sottovarianti di, ha causato nelle ultime 24 ore 59 morti e 338. In terapia intensiva ci261 persone, il dato più alto...

Pubblicità

fattoquotidiano : Omicron 5, chi sono i nuovi positivi: in ospedale, fragili e no vax. Le polmoniti? Ancora presenti e progressive - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Omicron 5, chi sono i nuovi positivi: in ospedale, fragili e no vax. Le polmoniti? Ancora presenti e progressive https… - Gazzettino : #omicron 5, chi sono i nuovi positivi? Ricoveri solo per non vaccinati e over 65. «Ma i sintomi sono cambiati» - infoitsalute : Omicron 5, chi sono i nuovi positivi: in ospedale, fragili e no vax - lucialeone70 : RT @fattoquotidiano: Omicron 5, chi sono i nuovi positivi: in ospedale, fragili e no vax. Le polmoniti? Ancora presenti e progressive https… -