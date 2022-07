Olimpiadi 2026 | ecco tutti i segreti della nuova misteriosa pista da bob di Cortina E i costi lievitano da 61 da 85 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sveliamoda bob diper le. Per tre anni è stato pensato un progetto sbagliato, perché troppo veloce e con eccessive accelerazioni gravitazionali. Così, per rendere accettabile il percorso, si sarebbe dovuto creare un viadotto alto 20 metri e lungo 250, ai piedi delle Tofane. Un mostro. Per questo c’è stata una correzione in extremis, probabilmente sulla spinta delle proteste di ambientalisti ed opinione pubblica, oltre che per le osservazioni delle federazioni sportive. È così che è stato pensato una specie di “ottovolante”, con colate di cemento e terrapieni comunque vertiginosi. Il costo è già lievitato a 85di, con un balletto del piano ...