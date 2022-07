Odessa | missili russi su un condominio | 17 morti Liberata l' Isola dei Serpenti | Kiev esulta

(Di venerdì 1 luglio 2022) Almeno 17 persone sono state uccise a, in Ucraina, dopo che duenelle prime ore del giorno hanno colpito una più piani e un centro ricreativo nella città portuale. In ...

Pubblicità

MassimGiannini : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, missili su un condominio a Odessa: 10 vittime, anche bambini - enmorlicchio : RT @ilpost: La Russia ha bombardato un condominio vicino a Odessa - AlbieriGabriele : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Due missili colpiscono un condomino residenziale e un centro ricreativo a #Odessa, almeno 17 morti. Lo riferis… - Daniela54092686 : RT @Gianl1974: A seguito di un attacco missilistico notturno da parte di un aereo strategico Tu-22 in direzione del Mar Nero nel distretto… - TerrinoniL : Guerra Russia-Ucraina, missili su un condominio a Odessa: 10 vittime, anche bambini -

Almeno 17 persone sono state uccise a, in Ucraina, dopo che duerussi nelle prime ore del giorno hanno colpito un condominio a più piani e un centro ricreativo nella città portuale. In seguito al raid sull'edificio, secondo ......in Ucraina e nuova strage di civili a seguito della caduta di alcunisu edifici residenziali. Questa volta a contare numerose vittime dopo l'ennesimo bombardamento è l'oblast di. A ...Nella notte un razzo ha centrato un palazzo a Belgorod, una quindicina per ora i morti – Duri combattimenti a Lysychansk – Elettricità ucraina all’UE ...Strage di civili a Bilhorod-Dnistrovsky, l'antica Maurocastro veneziana, dove un missile ha centrato un edificio residenziale di 9 piani ...