Nuovo intervento al naso per Gemma Galgani? la reazione di Tina Cipollari (Di venerdì 1 luglio 2022) Gemma Galgani e il presunto Nuovo intervento Così come altre trasmissioni televisive anche Uomini e Donne è in vacanza, eppure alcuni dei suoi protagonisti continuano a far discutere. Gemma Galgani, per esempio, è tornata sotto l’occhio del ciclone perché secondo quanto raccolto dal settimanale Nuovo sarebbe pronta a un Nuovo intervento chirurgico. Notizia che non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 1 luglio 2022)e il presuntoCosì come altre trasmissioni televisive anche Uomini e Donne è in vacanza, eppure alcuni dei suoi protagonisti continuano a far discutere., per esempio, è tornata sotto l’occhio del ciclone perché secondo quanto raccolto dal settimanalesarebbe pronta a unchirurgico. Notizia che non L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

faustosacchelli : RT @BellezzaItalia: ?? Lunedì 4 luglio saremo a #Posada in #Sardegna per presentare il nostro nuovo intervento, realizzato grazie alla colla… - StraNotizie : Galgani torna dal chirurgo estetico: ecco il nuovo intervento - BluDiChina : Un ragazzo ha fatto causa al NHS UK nello stesso giorno dell'intervento di cambio di sesso sostenendo di aver comme… - sore_bionda : dovrebbero, forse, mancare circa tre mesi all'intervento, mi hanno chiamata l'altro giorno. ansia. ma, di nuovo co… - SonoUnaCarota00 : Ho letteralmente bisogno di un miracolo domani perché non arriverò a finire di studiare tutto e quello che ho studi… -