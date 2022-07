Nuoto pinnato, al Sis Fiumicino oro e bronzo nelle finali nazionali Asi (Di venerdì 1 luglio 2022) Fiumicino – Fiumicino è la città “regina” del Nuoto pinnato. Il gruppo SIS di Nuoto pinnato ha iniziato l’attività nel 2002, dando vita ad un team che oggi nel Lazio ed in Italia è un punto di riferimento per tutti gli atleti. Ultimo appuntamento agonistico nel fine settimana ad Avezzano, con i ragazzi di Stefano Manzi, direttore del settore NP che hanno partecipato alla fase nazionale del circuito Nuoto dell’ASI, con oltre 400 atleti in gara, in rappresentanza di società provenienti da quattro diverse regioni d’Italia. I risultati per il team non sono mancati, con Matteo Onori, bronzo 50 dorso e 100 stile libero es. A1 e Christian Caroccia, oro 50 rana es. A2. Importante segnalare che nel prossimo fine settimana ben sette atleti del team targato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)è la città “regina” del. Il gruppo SIS diha iniziato l’attività nel 2002, dando vita ad un team che oggi nel Lazio ed in Italia è un punto di riferimento per tutti gli atleti. Ultimo appuntamento agonistico nel fine settimana ad Avezzano, con i ragazzi di Stefano Manzi, direttore del settore NP che hanno partecipato alla fase nazionale del circuitodell’ASI, con oltre 400 atleti in gara, in rappresentanza di società provenienti da quattro diverse regioni d’Italia. I risultati per il team non sono mancati, con Matteo Onori,50 dorso e 100 stile libero es. A1 e Christian Caroccia, oro 50 rana es. A2. Importante segnalare che nel prossimo fine settimana ben sette atleti del team targato ...

