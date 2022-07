Non gli offre la sigaretta, aggressione choc: dardo conficcato in testa (Di venerdì 1 luglio 2022) Una aggressione choc in Veneto: ferito alla testa con un dardo delle freccette . Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per un episodio accaduto ieri sera, a Montebelluna (Treviso), nel corso ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) Unain Veneto: ferito allacon undelle freccette . Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per un episodio accaduto ieri sera, a Montebelluna (Treviso), nel corso ...

Pubblicità

giorgio_gori : Sono 877 mila gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano le nostre scuole. Assicurare loro una parità… - Ettore_Rosato : Rassegniamoci fino a quando il pres. #Draghi non troverà 20minuti per incontrare #Conte e fargli dire che hanno fat… - Mov5Stelle : Ciò che è accaduto è un fatto politico gravissimo: un premier tecnico non può intromettersi nella vita delle forze… - Paoloboi69 : RT @agensir: #Ucraina: diminuiti gli aiuti umanitari. Don Semehen (Santa Sofia): 'C’è ancora bisogno'. Schintu (Cri): 'Il conflitto non è f… - giuliao63283772 : RT @Soldina_: Nel 2022 i proprietari dei negozi non sanno nemmeno aggiornare gli orari su google Piena generazione boomer che si lamenta d… -