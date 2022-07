No, gli «attivisti ucraini» non hanno incollato degli adesivi anti-russi ad Auschwitz (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 24 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un adesivo rosso, bianco e nero con l’illustrazione di un teschio, su cui si legge la frase in lingua inglese: «russia e russi, l’unico gas che voi e il vostro Paese meritate è lo Zyklon B». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «”attivisti ucraini” hanno incollato adesivi intorno ad Auschwitz con la scritta: “L’unico gas che i russi meritano è lo Zyklon B”. Stiamo parlando del gas velenoso, che veniva usato dai nazisti nelle camere a gas. Gli adesivi sono apparsi esattamente il 22 giugno. Ricordiamo che Auschwitz fu liberato dall’Armata Rossa». Si tratta di una notizia ... Leggi su facta.news (Di venerdì 1 luglio 2022) Il 24 giugno 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un adesivo rosso, bianco e nero con l’illustrazione di un teschio, su cui si legge la frase in lingua inglese: «a e, l’unico gas che voi e il vostro Paese meritate è lo Zyklon B». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «”intorno adcon la scritta: “L’unico gas che imeritano è lo Zyklon B”. Stiamo parlando del gas velenoso, che veniva usato dai nazisti nelle camere a gas. Glisono apparsi esattamente il 22 giugno. Ricordiamo chefu liberato dall’Armata Rossa». Si tratta di una notizia ...

