Niente addio, Salah rinnova con il Liverpool (Di venerdì 1 luglio 2022) Non ci sarà nessun addio tra Mohamed Salah e il Liverpool: l’attaccante ha rinnovato il suo contratto con i Reds fino al 2025. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali social del club che ha comunicato l’avvenuto accordo con l’egiziano per il prolungamento e adeguamento del contratto in scadenza il prossimo anno. Una decisione non scontata che arriva dopo diverse settimane di rumors di calciomercato attorno al suo addio. Praticamente dal giorno dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid, si erano fatte più insistenti le voci di una separazione tra Salah e il Liverpool, causa il mancato accordo per il rinnovo. Voci che erano diventate pressanti dopo l’addio di Sadio Mané – passato al Bayern – e l’acquisto di Darwin Nunez dal ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Non ci sarà nessuntra Mohamede il: l’attaccante hato il suo contratto con i Reds fino al 2025. L’ufficialità è arrivata attraverso i canali social del club che ha comunicato l’avvenuto accordo con l’egiziano per il prolungamento e adeguamento del contratto in scadenza il prossimo anno. Una decisione non scontata che arriva dopo diverse settimane di rumors di calciomercato attorno al suo. Praticamente dal giorno dopo la finale di Champions League persa contro il Real Madrid, si erano fatte più insistenti le voci di una separazione trae il, causa il mancato accordo per il rinnovo. Voci che erano diventate pressanti dopo l’di Sadio Mané – passato al Bayern – e l’acquisto di Darwin Nunez dal ...

