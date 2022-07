Netflix, novità luglio 2022: nuove uscite e programmazione film e serie TV (Di venerdì 1 luglio 2022) Catalogo Netflix con film e serie tv in uscita a luglio 2022. Benvenuto a luglio, quindi alle tante novità che l’azienda ha preparato, tra serie tv e film da non perdere. Sono tantissime le date da cerchiare in rosso sul calendario e sono in molti i telespettatori impazienti, che non vedono l’ora di vedere il secondo volume di Stranger Things. Ma vediamo nel dettaglio il catalogo completo, con tutte le uscite e il calendario: Stranger Things 4 su Netflix a luglio: ecco quando Grande attesa per la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, che arriverà su Netflix proprio oggi, venerdì 1° luglio, quindi i fan possono tirare un sospiro di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Catalogocontv in uscita a. Benvenuto a, quindi alle tanteche l’azienda ha preparato, tratv eda non perdere. Sono tantissime le date da cerchiare in rosso sul calendario e sono in molti i telespettatori impazienti, che non vedono l’ora di vedere il secondo volume di Stranger Things. Ma vediamo nel dettaglio il catalogo completo, con tutte lee il calendario: Stranger Things 4 su: ecco quando Grande attesa per la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things, che arriverà suproprio oggi, venerdì 1°, quindi i fan possono tirare un sospiro di ...

Pubblicità

Screenweek : #Netflix le principali novità di luglio da #StrangerThings a #TheGrayMan Torneranno #VirginRiver e #BetterCallSaul… - FGuardiella : “Revolution of Our Times”, un documentario impegnato sui fatti di Hong Kong Tra le novità della settimana il film d… - gigibeltrame : Netflix, tutte le novità in arrivo a luglio 2022 #digilosofia - glooit : Netflix: le principali novità di luglio da Stranger Things a The Gray Man leggi su Gloo - cek_house : #Netflix , le novità e gli arrivi di Luglio 2022 Da non perdere #TheGrayMan , #StrangerThings e… -