Nessuna udienza per il figlio del boss Casamonica | può tornare libero | il cortocircuito della giustizia

Roma. Christian Casamonica, il 38enne figlio di Ferruccio e rampollo del clan che ha messo radici nel quadrante Est della capitale, potrebbe tornare libero il 17 luglio prossimo. Sono passati, infatti, ben 12 mesi dalla sentenza di condanna a 8 anni di carcere emessa il 16 luglio del 2021. Il figlio del boss Casamonica presto in libertà Ma la Corte d'Appello di Roma non ha ancora fissato la data per il secondo grado di giudizio. Di conseguenza, il rischio di superare i termini previsti dalla carcerazione preventiva è molto concreto. Il protagonista di uno dei processi storici nella Capitale, in cui è stata riconosciuta la sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, potrebbe tornare in libertà.

