Nel weekend si assegna il Campionato Italiano Team Race Meteor (Di venerdì 1 luglio 2022) Da sabato 2 luglio sarà di scena la terza edizione del Campionato Italiano Team Race Meteor, ospitato quest’anno dalla flotta, campione in carica, di La Spezia, grazie alla disponibilità del Circolo della Vela di La Spezia, presieduto da Pietro da Nicola. L’evento si correrà davanti al Molo Italia, ben visibile dal pubblico della passeggiata Morin che potrà godere di un Campionato già avvincente alla carta. Campionato Italiano Team Race Meteor, le squadre in gara Otto i Team in gara, rappresentanti oltre alla squadra di casa, le flotte del Trasimeno, seconda alla scorsa edizione, del Verbano Chioggia, Trieste, e Caldonazzo. Presente per il Verbano, Enrico Negri, laureato Campione ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 1 luglio 2022) Da sabato 2 luglio sarà di scena la terza edizione del, ospitato quest’anno dalla flotta, campione in carica, di La Spezia, grazie alla disponibilità del Circolo della Vela di La Spezia, presieduto da Pietro da Nicola. L’evento si correrà davanti al Molo Italia, ben visibile dal pubblico della passeggiata Morin che potrà godere di ungià avvincente alla carta., le squadre in gara Otto iin gara, rappresentanti oltre alla squadra di casa, le flotte del Trasimeno, seconda alla scorsa edizione, del Verbano Chioggia, Trieste, e Caldonazzo. Presente per il Verbano, Enrico Negri, laureato Campione ...

Pubblicità

ManuDolcenera : Se siete in viaggio, in vacanza o siete pronti per rilassarvi nel weekend, consiglio di avventurarvi nel terzo epis… - Agenzia_Ansa : Sabato bollino rosso in 22 città. Da Bologna a Roma, da Messina a Cagliari passando per Napoli, il termometro si im… - ArpaPiemonte : Le precipitazioni sul Piemonte hanno portato fino ad ora circa 6.9 mm medi sulla regione che corrispondono a circa… - jess_prelemi : RT @transformers452: “Tu cosa fai nel weekend?” Pierpaolo: #prelemi - Burbi_ : RT @transformers452: “Tu cosa fai nel weekend?” Pierpaolo: #prelemi -