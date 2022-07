Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo scrivono i giudici della sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano nel decreto con cui hanno rigettato una nuova proposta dispeciale per il trapper Baby Gang. La ......1000 donne statunitensi che intendevano abortire e che o hanno potuto farlo o è stata loro...complicazioni o esiti negativi della gravidanza potrebbero diventare vulnerabili alla... Negata la sorveglianza speciale per il trapper Baby Gang "Musica estrema, ma non è pericoloso" "L’offerta di un prodotto musicale ritenuto difforme dai modelli auspicabili resta coperta dal diritto fondamentale di manifestazione del pensiero e può essere accostata a una misura di prevenzione pe ...La polizia giapponese ha trovato il corpo di una ragazza di 23 anni, nuda e legata a un albero nella foresta di Hitachiota a Ibaraki, in Giappone. Le autorità hanno identificato la ...