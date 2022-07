Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno (Di venerdì 1 luglio 2022) Una giornata di formazione sulla Nautica sostenibile: dagli strumenti di navigazione ai simulatori nautici di ultima generazione, fino alle più moderne pratiche di sostenibilità. Ma anche i segreti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Una giornata di formazione sulla: dagli strumenti di navigazione ai simulatori nautici di ultima generazione, fino alle più moderne pratiche di sostenibilità. Ma anche i segreti ...

Pubblicità

telodogratis : Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno - TV7Benevento : Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno - - fisco24_info : Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno: (Adnkronos) - Per i giovani partecipanti del Global… - ledicoladelsud : Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno - italiaserait : Nautica sostenibile, bambini e ragazzi capitani per un giorno -