(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, qualche settimana fa, adesso c'è anche l'ufficialità dallaSerie A per Khvicha...

Pubblicità

cn1926it : UFFICIALE – #Kvaratskhelia è del #Napoli, depositato il contratto in #LegaCalcio - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli ? - CalcioNapoli24 : RT @RikyCatapano: Ora è anche ufficiale: dopo #MathiasOlivera, anche #Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del #Napoli. Arriva a titolo def… - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE Kvaratskhelia: contratto depositato in Lega: Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, qualche set… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? UFFICIALE - #Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del #Napoli ?? Contratto depositato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerc… -

... l'anno successivo diventa una delle consigliere della Provincia dinel gruppo "Popolo delle ... bel 2011, la separazioneda Veronica Lario, l'ex moglie. Il fidanzamento tra Berlusconi ...e Mertens ora èCon lo scoccare della mezzanotte del 1° Luglio, Dries Mertens ha visto scadere il contratto che lo legava al. Il club azzurro non ha esercitato l'opzione di ...Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli, che ha depositato il contratto presso gli uffici della Lega, come si apprende dal sito ufficiale ...Si attendeva solo l'ufficialità, ora c'è anche quella: Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli. Questa mattina è stato infatti depositato in Lega il contratto del talento georgiano. Di ...