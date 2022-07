Napoli su Januzaj: spuntano rumors dalla Spagna sulla trattativa (Di venerdì 1 luglio 2022) Con la fine di giugno il Napoli ha ufficialmente detto addio a Dries Mertens, che rientra nella lista svincolati di questa sessione estiva di calciomercato. Salvo colpi di scena, dopo Lorenzo Insigne, anche il belga saluta i tifosi azzurri. Non sarà l’ultima cessione del club di De Laurentiis, che lavora per rifondare la squadra per la prossima stagione. Con molta probabilità, infatti, a partire sarà anche Matteo Politano, che potrebbe raggiungere Gennaro Gattuso al Valencia. FOTO: Getty Images, Januzaj Tra i sostituiti individuati all’ala destra c’è Adnan Januzaj, 27enne svincolato dal Real Sociedad a partire dal 30 giugno. Il calciatore belga potrebbe quindi arrivare a Napoli a parametro zero e pare che la società partenopea sia molto interessata a lui. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Con la fine di giugno ilha ufficialmente detto addio a Dries Mertens, che rientra nella lista svincolati di questa sessione estiva di calciomercato. Salvo colpi di scena, dopo Lorenzo Insigne, anche il belga saluta i tifosi azzurri. Non sarà l’ultima cessione del club di De Laurentiis, che lavora per rifondare la squadra per la prossima stagione. Con molta probabilità, infatti, a partire sarà anche Matteo Politano, che potrebbe raggiungere Gennaro Gattuso al Valencia. FOTO: Getty Images,Tra i sostituiti individuati all’ala destra c’è Adnan, 27enne svincolato dal Real Sociedad a partire dal 30 giugno. Il calciatore belga potrebbe quindi arrivare aa parametro zero e pare che la società partenopea sia molto interessata a lui. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ...

