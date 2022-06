Napoli su Correa? Arriva l’annuncio in diretta dell’esperto di mercato (Di venerdì 1 luglio 2022) A poche ore dall’inizio ufficiale del calciomercato, la situazione in casa Napoli è abbastanza ingarbugliata. Il futuro di Dries Mertens sembra più che mai lontano dal capoluogo campano e, nelle ultime ore, stava prendendo piede l’ipotesi di un interessamento per Joaquin Correa dell’Inter. Joaquin Correa (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Le voci a riguardo, però, sono state smentite da Alfredo Pedullà che, durante “Speciale Calciomercato” in onda su Sportitalia, ha dichiarato: “Cosa c’è di vero su Correa al Napoli? Io non ho riscontri, rispetto chi ne scrive a riguardo. È costato 30 milioni all’Inter e al Napoli mancano ancora le uscite” . Il nodo principale sarebbe dunque legato al cartellino dell’attaccante argentino, troppo esoso ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) A poche ore dall’inizio ufficiale del calcio, la situazione in casaè abbastanza ingarbugliata. Il futuro di Dries Mertens sembra più che mai lontano dal capoluogo campano e, nelle ultime ore, stava prendendo piede l’ipotesi di un interessamento per Joaquindell’Inter. Joaquin(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Le voci a riguardo, però, sono state smentite da Alfredo Pedullà che, durante “Speciale Calcio” in onda su Sportitalia, ha dichiarato: “Cosa c’è di vero sual? Io non ho riscontri, rispetto chi ne scrive a riguardo. È costato 30 milioni all’Inter e almancano ancora le uscite” . Il nodo principale sarebbe dunque legato al cartellino dell’attaccante argentino, troppo esoso ...

