Napoli | rave party nel nome di Gesù | «Così salviamo i giovani dei Quartieri spagnoli»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Una serata per divertirsi, ballare, cantare e stare insieme. Un vero e proprio festino, o meglio come da titolo dell?evento un «» ma all?insegna del messaggio...

Proprio così: un party cristiano nel segno di Gesù organizzato dal noto sacerdote napoletano Don Michele Madonna, ex deejay e parrocco di Santa Maria di Montesanto (Napoli), organizzando il 'Rave 4 Christ', un rave party per Cristo, una discoteca nei locali dell'Istituto Bianchi in piazza Montesanto a Napoli. Adorazione, niente alcool e musica ispirata a Dio. "Anche il rave può diventare un esempio positivo di nuova evangelizzazione".